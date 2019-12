Léo Cordeiro: «O Bruno Fernandes fez a diferença»

Léo Cordeiro lamentou a derrota do Gil Vicente frente ao Sporting."O Bruno Fernandes fez a diferença. Foi um resultado injusto, fizemos um bom jogo. Ele acertou o remate no livre. Depois acabámos por nos expôr e sofremos o segundo golo. O jogo foi equilibrado, jogámos com uma equipa que não tem alinhado muitas vezes. Mas o nosso desafio é o campeonato e de certeza que vamos deixar o Gil Vicente no lugar que merece", explicou o médio, à Sport TV.O brasileiro garante que o Gil Vicente vai jogar de forma sério frente ao Rio Ave, na última jornada, mesmo não tendo hipóteses de apuramento."Com certeza vamos jogar pelos três pontos. Temos de entrar em campo para vencer, estando afastados ou não. Vamos dar o nosso melhor", garantiu.