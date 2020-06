Lino ganha protagonismo no Gil Vicente

O avançado Lino, jovem de 20 anos que fechou o marcador no triunfo frente ao Aves e está a cumprir a sua primeira experiência fora do Brasil, só foi titular duas vezes esta época, a última das quais ainda em setembro do ano passado, mas tem vindo a ser aposta regular do técnico Vítor Oliveira na reta final de todos os jogos após o reatamento e será uma das principais alternativas para dinamizar o ataque em Alvalade.