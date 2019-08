Lourency: «Boa imagem na estreia»

Lourency Rodrigues partiu a ‘loiça toda’ na sua estreia no futebol português, enchendo o flanco esquerdo do ataque do Gil Vicente com muita magia. O extremo de 23 anos mostrou-se no final "muito feliz pela exibição individual e coletiva", destacando o "bom jogo de toda a equipa". "Era importante darmos uma boa imagem nesta estreia para a equipa ganhar mais confiança para o futuro. Estamos todos a trabalhar bem e a assimilar as ideias do treinador para podermos fazer uma boa época", destacou o extremo brasileiro.

Refira-se que os responsáveis gilistas oficializaram ontem, pouco antes do início do jogo nas Aves, a contratação de Zakaria Naidji. O avançado internacional argelino chega a Barcelos por empréstimo do Paradou, clube orientado por Francisco Chaló e onde Naidji marcou 21 golos em 33 jogos na época passada.