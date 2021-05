Lourency confirma saída do Gil Vicente

Lourency está de saída do Gil Vicente. O extremo está em fim de contrato com os galos e, embora ainda tenham surgido notícias relativas a eventual renovação, o futuro do jogador não vai passar por Barcelos, tal como o próprio fez questão de explicar nas redes sociais.





"Passando para agradecer primeiramente a Deus por ter me colocado em um lugar onde fui muito feliz desde do dia que cheguei. Agradeço também todos os funcionários do clube em geral, à torcida gilista e a todos os Barcelenses que sempre nos apoiaram e nos deram confiança independente se os momentos fossem eles bons ou mal sempre se manterão ao nosso lado.Está a ser difícil despedir-me, mas saio de cabeça erguida e orgulhoso pelas duas temporadas de objetivos alcançados. Desejo que o clube continue crescendo e dando alegria aos seus adeptos! Obrigado, Gil Vicente", escreveu Lourency.Nas duas épocas ao serviço dos minhotos, o jogador, de 25 anos, apontou dez golos em 75 partidas disputadas. De acordo com a imprensa turca, Lourency vai ser reforço do Goztepe.