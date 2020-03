Lourency é baixa para o regresso

Apesar de ainda não haver data para o regresso da competição, Vítor Oliveira sabe que não vai poder utilizar Lourency na primeira jornada após a suspensão do campeonato.



No jogo frente ao Santa Clara, referente à última jornada, jogador brasileiro viu o quinto amarelo no campeonato, pelo que vai ter cumprir um jogo de suspensão. Na presente temporada, o extremo, de 24 anos, soma quatro golos em 28 encontros.



Para além da ausência certa de Lourency, Vítor Oliveira tem dois jogadores em dúvida. Rodrigão (quase apto) e Fernando Fonseca (recentemente operado) estão lesionados, pelo que a sua possível utilização depende da data em que regressar o campeonato.