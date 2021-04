Lourency e golo frente ao Benfica: «O treinador pediu para fazermos aquela jogada»

Elemento decisivo no triunfo do Gil Vicente no Estádio da Luz, frente ao Benfica, Lourency revelou, em declarações à ESPN Brasil, que o lance que culminou no seu golo foi estudado pela equipa durante a semana.





"O nosso treinador ficou feliz com o golo porque pediu-nos muito para fazermos aquela jogada. Quando o Samuel estava com a bola, pedi para ele tocar no Claude porque já sabia o que ele ia fazer. Antes mesmo do passe, eu já estava lá. Quando a bola veio, vi que estava muito longe para cruzar e resolvi finalizar porque o adversário estava cansado também. É uma finalização que treino muito", começou por dizer o extremo, que explicou ainda a estratégia dos barcelenses para o jogo: "Treinámos para saber defender e sabíamos qual seria o lado pelo qual o Benfica queria atacar com o lateral. Tivemos uma leitura muito boa do jogo e tirámos o espaço que eles queriam tirar aproveitar. Fizemos o nosso jogo e fomos coroados com a vitória".Chegado a Barcelos em 2019, Lourency não esquece quem o apoiou: "Tive bastante ajuda do técnico Vítor Oliveira e queria muito que ele estivesse aqui para ver o meu golo contra o Benfica. Ele apostou muito em mim e estou com mais qualidade de jogo por causa dele".O jogador, que soma quatro golos em 31 jogos na presente época, abordou ainda o futuro. "Tive conhecimento das notícias acerca de propostas para sair, mas estou focado no que faço dentro de campo, sei que é isso que vai me levar a outro nível. Estou focado em terminar bem a época. Estou em fim de contrato, mas não quero expor isso. Quero ajudar o clube a atingir os seus objetivos", rematou.