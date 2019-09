Lourency e Naidji são baixas para o jogo com o Benfica

O Gil Vicente revelou há momentos a convocatória para o jogo com o Benfica, destacando-se duas ausências. Para o embate deste sábado, Vítor Oliveira não vai poder contar com Lourency e Naidji.





O primeiro, extremo de 23 anos, tem sido um dos destaques dos gilistas neste arranque de temporada. O brasileiro soma mesmo dois golos em cinco jogos até ao momento. O segundo, ponta-de-lança de 24 anos, tem tido mais dificuldades em impor-se no onze dos minhotos, sendo habitualmente suplente de Sandro Lima.Ao que tudo indica, as lesões de ambos os jogadores não são graves, esperando-se que ambos possam voltar ao ativo entretanto. Para além de Lourency e Naidji, Vítor Oliveira não pode contar com Bogdan Mladenovic e Claude Gonçalves ,por lesão, e Alex Pinto, por estar emprestado pelo Benfica.