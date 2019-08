Lourency: «Fizemos um jogo de igual para igual com o FC Porto»

Lourency apontou o primeiro golo do Gil Vicente, na vitória sobre o FC Porto, por 2-1 e foi eleito o melhor jogador em campo e no final mostrou-se radiante com este triunfo.





"Sinto-me feliz pelo prémio. Quero dedicar aos meus colegas e a toda a gente do clube. Quer na parte individual ou coletiva, foi uma grande exibição da nossa parte. Fizemos um jogo de igual para igual com o FC Porto. A vitória foi merecida. Foi uma boa apresentação e mostrámos que estamos aqui para ficar. Acredito que semana a semana, jogo a jogo vamos conseguir o nosso objetivo", mencionou.