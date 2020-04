Lourency revela: «Tenho mais um ano de contrato»

No terceiro programa "Gilistas Unidos em Casa", Lourency esteve esta tarde a satisfazer a curiosidade dos adeptos e jornalistas numa conversa bem animada na página oficial do Facebook do Gil Vicente, sendo que o avançado começou por "dar" uma notícia, revelando que tem mais um ano de contrato com os gilistas, ao contrário do que estava a ser anunciado nos últimos dias.





Aqui ficam algumas das questões colocadas ao extremo brasileiro:- Acompanho pouco o que vai saindo nos jornais, mas ao contrário do que as pessoas estão a dizer, o meu contrato no Gil Vicente é diferente e termina só em junho de 2021. Não sei o meu futuro imediato, o que vai acontecer fica com o clube e os meus empresários, mas a verdade é que tenho mais um ano de contrato. O destino está na mão das outras pessoas. Estou tranquilo.- É natural que apareça algum clube a mostrar interesse e sei que isso já aconteceu. A campanha do Gil Vicente, que está a jogar bem, também ajuda muito para isso, mas isso é algo que tenho de estar de lado. O que vai aparecer, ou não, deixo na mão do meu empresário, sei que já houve clubes interessados, sim, mas isso não me tira o sono e na hora certa se tiver que acontecer vai ser tudo na paz.- Como todo o jogador quero jogar em grandes Ligas e grandes clubes ao mais alto nível possível. Tenho a certeza que melhorando todos os dias vou conseguir os meus objetivos e é assim que devemos pensar. Mas neste momento estou no Gil Vicente, que é um clube que vai ficar sempre no meu coração, pois abriu as portas para mim num momento-chave da minha vida.- Foi o melhor da minha carreira até agora, porque foi especial para mim e para o clube. Por tudo o que envolveu aquele jogo, que foi o ponto de partida do campeonato, contra um dos grandes clubes de Portugal e do Mundo. Nesse jogo, tivemos a noção de que a nossa época podia ser boa, pois deu-nos muita confiança para o resto do campeonato.