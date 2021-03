Lourency: «Sabemos a importância do jogo com o Nacional»

Figura de destaque no triunfo do Gil Vicente frente ao V. Guimarães, ao apontar um dos quatros golos dos galos, Lourency foi eleito pelos adeptos barcelenses como o homem do jogo na partida da última jornada. Na entrega do prémio, promovida pelo clube, o extremo não escondeu a sua satisfação pela forma como a equipa jogou no dérbi minhoto.





A nível coletivo estivemos num nível muito alto. Foi uma vitória que vem no momento certo, frente a uma grande equipa e que nos dá moral. Saímos com a confiança em alta para que nos próximos duelos possamos sair com o mesmo sentimento", começou por referir o jogador brasileiro.Apelando ao apoio dos adeptos, o extremo, de 25 anos, vincou ainda a vontade de dar sequência às boas exibições e perspetivou o encontro desta sexta-feira frente ao Nacional: "Trabalho muito para alcançar este tipo de exibições. Quando elas chegam, procuro estar concentrado para que jogos como este possam acontecer mais vezes e para que possamos conquistar os três pontos. Encarámos o jogo com o V. Guimarães como uma final e o jogo com o Nacional também o vai ser. Sabemos da importância do jogo e onde podemos chegar com mais uma vitória".Na presente temporada, Lourency soma três golos em 27 partidas.