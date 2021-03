Lourency: «Sinto-me cada vez mais à vontade no futebol europeu»

Figura de destaque na equipa do Gil Vicente, Lourency tem estado em destaque nas últimas jornadas, já que marcou frente ao V. Guimarães e assistiu Pedro Marques no triunfo diante do Marítimo. Em declarações à imprensa brasileira, o extremo revelou estar satisfeito com o seu atual momento de forma.





"Esta é apenas a minha segunda temporada aqui e creio que conseguirei manter os bons números que apresentei na primeira. A tendência é evoluir com o passar do tempo e sinto-me cada vez mais à vontade no futebol europeu. Procuro sempre crescer, mas estou bastante satisfeito com o que já conquistei nesses quase dois anos ", começou por afirmar.Com o campeonato parado para os jogos das seleções, Lourency vincou o desejo de dar continuidade à boa fase quando a competição regressar: "Nas duas últimas jornada a equipa fez grandes jogos. Quando o coletivo está equilibrado, as potencialidades dos atletas tendem a aparecer e isso tem acontecido comigo. Espero que, diante do Rio Ave, consigamos realizar mais uma excelente exibição e, principalmente, vencer o confronto".Até ao momento, o extremo, de 25 anos, soma três golos em 28 encontros na presente temporada.