Lucas Mineiro aponta ao onze no regresso

Boas notícias para Ricardo Soares na preparação do jogo com o Benfica. Após ter cumprido um jogo de castigo na receção do Gil Vicente ao Moreirense, Lucas Mineiro está de volta às opções do técnico.





Neste momento, a equipa barcelense segue no 10º lugar da tabela classificativa, estando seis pontos acima da linha de água.

O médio, que foi utilizado em 29 jogos até ao momento- apontou dois golos-, é uma das figuras dos galos e deve mesmo integrar as opções iniciais dos minhotos na deslocação ao Estádio da Luz. De resto, o meio-campo do Gil Vicente deve ser composto por João Afonso no vértice mais recuado e por Lucas Mineiro e Claude Gonçalves a jogar mais adiantados.