Lucas Mineiro chega ao Gil Vicente por empréstimo da Chapecoense

O Gil Vicente continua a preparar a temporada 2020/21, tendo apresentado, esta quarta-feira, mais um reforço. Trata-se de Lucas Mineiro, médio de 24 anos que chega a Barcelos por empréstimo da Chapecoense, válido por uma temporada.





Com formação dividida entre o Villa Nova e a Chapecoense, o jogador representou ainda o Ponte Preta, o Vasco e o Cerezo Osaka, onde atuou na temporada passada. Esta assume-se assim como a sua primeira experiência no futebol europeu."Fui muito bem recebido pelos meus companheiros. Deu para sentir que temos um grupo unido e estou muto feliz por chegar ao Gil Vicente. O clube está a crescer muito e estou a realizar um sonho por chegar à Europa. Espero que possamos fazer uma grande temporada. Esta é mais uma oportunidade para me mostrar e para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", explicou aos meios oficiais do clube, revelando ainda que Lourency, com quem já partilhou o balneário, foi fundamental para assinar pelos galos.