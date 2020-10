Lucas Mineiro: «Estamos no caminho certo»

Lucas Mineiro marcou o golo do Gil Vicente em Alvalade que, aos 52 minutos, colocou a formação de Barcelos em vantagem. Contudo, o Sporting puxou dos galões na reta final, virou o resultado e acabou a vencer por 3-1. Na reação à partida, o médio brasileiro lamentou resultado mas destacou a exibição dos gilistas.





"Sofremos dois golos muito rápidos que mudaram o panorama do jogo. A equipa fez um grande jogo. Não podemos baixar a cabeça. Tivemos uma sequência boa no campeonato, vamos procurar evoluir para manter os objetivos na competiçao. Domingo há outra partida e temos de entrar fortes."Entrámos a fazer uma grande partida. Sabíamos da qualidade do Sporting, da intensidade que precisávamos de ter. No domingo temos de estar concentrados para somar pontos em casa. Estamos no caminho certo. É manter o foco, procurar o crescimento da equipa que as coisas vão-se encaixar. Há que procurar confiança e continuar o caminho, pois estamos atrás de coisas grandes", acrescentou o jogador de 24 anos.