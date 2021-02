Lucas Mineiro: «Há aspetos a melhorar para que os resultados comecem a surgir»

Após o desaire frente ao P. Ferreira, o Gil Vicente tem esta sexta-feira um desafio enorme naquilo que é a luta pela manutenção. Os galos defrontam o Boavista, adversário direto na luta pela permanência, e Lucas Mineiro explicou que a equipa tem noção da importância do desafio.





"Temos de colocar na nossa cabeça que há muita qualidade no nosso plantel, só assim e com muita união podemos voltar às vitórias. Precisamos de pontuar, sexta-feira temos mais uma oportunidade de reencontrar o nosso futebol e de mostrar o nosso valor. Os jogos seguidos não nos dão a possibilidade de ficar a lamentar as derrotas", explicou o médio, que sublinhou ainda a necessidade de os barcelenses se reencontrarem em termos de resultados: "O nosso balneário está insatisfeito pelos maus resultados. Sabemos que trabalhamos, que somos unidos e este não é o lugar em que devíamos estar e em que queremos estar. Temos qualidade no nosso plantel e queremos manter a cabeça no lugar e melhorar os aspetos que temos de melhorar para que os resultados comecem a surgir. Temos de reencontrar a confiança para darmos uma alegria aos nossos adeptos".O jogador brasileiro concluiu falando da sua adaptação a Portugal. "É um prazer enorme estar num país em que o futebol é tão competitivo, é um sonho estar no futebol europeu. A adaptação foi muito fácil e tentei estar atento desde cedo aos pormenores que o futebol português me exige", rematou, em declarações aos meios do clube.Na presente temporada, o camisola 25 do Gil Vicente, que está emprestado pela Chapecoense, apontou um golo em 20 jogos.