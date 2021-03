Lucas Mineiro: «Temos mais dez finais pela frente»

Naquilo que vem sendo um processo habitual, o Gil Vicente promoveu uma votação para a eleição do homem do jogo relativa à partida da última jornada, frente ao Nacional. Lucas Mineiro foi o vencedor do prémio e não escondeu a sua satisfação.





"É muito gratificante, fico muito feliz por estar a receber este prémio mais uma vez. Isso coroa o trabalho de toda a equipa e não o individual. Fizemos um bom trabalho na última partida e conseguimos sair com a vitória", começou por dizer o médio, que se mostrou já totalmente identificado com o clube: "Fui muito bem recebido pelos jogadores, pelo staff e pela direcção. Isso deixa-nos mais leves para desempenhar o nosso trabalho. Estou muito familiarizado com a cidade, com o clube e com o país, sinto que já tenho uma família aqui. Temos de nos identificar com a camisola que vestimos, temos de nos entregar e procurar dar alegrias para os adeptos. Temos de somar pontos para que eles possam ficar felizes".Em declarações aos meios oficiais do clube minhoto, o jogador, de 25 anos, falou ainda da importância da última vitória e perspetivou aquilo que pode ser o resto do campeonato. "Sabíamos que era um jogo difícil, que valeria seis pontos. Era um adversário direto e fomos felizes. Mesmo assim, não podemos estar totalmente relaxado, temos mais dez finais pela frente, temos de entrar sempre focados e concentrados para que estes resultados continuem. Pensamos jogo a jogo, temos duas semanas para descansar e aperfeiçoar o que é necessário. Frente ao Rio Ave queremos fazer mais uma grande exibição e sair de lá com uma vitória", rematou.Na presente temporada, Lucas Mineiro soma dois golos em 28 jogos.