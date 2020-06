Mário Nunes: «Acreditamos que vamos ultrapassar esta fase»

O Gil Vicente soma três derrotas nos três jogos realizados após a retoma do campeonato, mas a confiança da equipa parece não ter sido abalada. Na antevisão da partida, Mário Nunes, treinador-adjunto dos galos, assumiu a importância de os galos voltarem a somar pontos, deixando, no entanto, claro que a partida frente ao Aves não tem um caráter decisivo.





O técnico, que vai substituir o castigado Vítor Oliveira no banco de suplentes no próximo domingo, começou por explicar o que tem faltado ao Gil Vicente. "Há todo um conjunto de fatores que explicam a nossa quebra. Estávamos num momento muito bom e depois tivemos a paragem. Criou-se alguma expectativa em podermos dar sequência ao que vínhamos fazendo, expectativa essa que se não se concretizou. À medida que os resultados não aparecem é natural que surja alguma intranquilidade. No entanto, continuamos a trabalhar e acreditamos que vamos ultrapassar esta fase. Não entramos nos jogos após a paragem da forma como queríamos, mas o pensamento tem de estar em inverter esta situação e em amealharmos os pontos necessários. A equipa está focada e tem trabalhado bem", começou por referir.Assumindo que os jogadores continuam com os índices motivacionais em alta, Mário Nunes recusou a ideia de que a partida seja decisiva para o conjunto barcelense. "O jogo mais importante é sempre o próximo. Não podemos olhar para o que se vai passar daqui a dois ou três jogos, mas também não podemos olhar para esta partida como decisiva para o Portimonense. Para o Aves até pode vir a ser, já que se a equipa não amealhar pontos, a tarefa começa a ficar praticamente impossível. Para nós é importante porque queremos dar a volta à situação em que estamos", frisou, explicando depois o que espera do Aves: "Só sabemos se o Aves é o adversário ideal para invertermos a nossa situação depois do jogo. Olhamos para a tabela e vemos que o Aves está na última posição e que está numa situação muito difícil, mas isso vale o que vale. Há jogadores que em situações difíceis cerram os dentes e encaram a luta libertando-se totalmente. Estamos à espera do Aves que vai fazer de tudo para atrasar aquilo que muita gente considera que é inevitável".O treinador-adjunto do Gil Vicente continuou referindo que as lesões e a perda de mecanismos coletivos não têm ajudado a equipa e analisando a situação do Gil Vicente na tabela classificativa. "Quando se diz que só temos nove pontos de avanço sobre o Portimonense…. Nove pontos são três jogos. Isto pressupõe que as equipas ganhem grande parte dos jogos e que nós não amealhemos pontos até ao fim do campeonato. É óbvio que o vamos fazer, mas não podemos pensar que 30 pontos chegam. Temos de ver a situação com prudência, mas sabendo que, fazendo o nosso trabalho, estamos numa situação cómoda", rematou.A partida entre o Gil Vicente e o Aves, que se vai disputar no Municipal de Barcelos, está agendada para as 21h deste domingo.