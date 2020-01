Mário Nunes: «Inexplicável a forma como sofremos o primeiro golo»

O Gil Vicente perdeu (2-1) na visita ao reduto do FC Porto, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os gilistas adiantaram-se primeiro na partida, com um golo de Sandro Lima, aos 44 minutos.





No final do encontro, Mário Nunes, treinador-adjunto que substituiu Vítor Oliveira no banco da equipa gilista, lamentou os vários erros cometidos pela equipa diante dos azuis e brancos."Não entramos bem na segunda parte. Em termos ofensivos soubemos explorar alguns dos espaços que o FC Porto ia nos dando, mas depois, de uma forma inexplicável, perdemos a bola e sofremos o golo do empate. Tentámos aproveitar as costas da linha defensiva do FC Porto, mas a partir do momento em que eles marcaram o segundo golo, e depois com a expulsão, ficou mais difícil", apontou o treinador-adjunto, em declaraões à Sport TV."Foi mais um dos erros individuais que cometemos durante o jogo.""Não diria que são dores de crescimento, até porque já levamos vários meses de trabalho, de treino e de jogo. Mas agora também temos de ter em consideração que jogamos contra uma equipa muito forte. Queríamos dificultar a tarefa do FC Porto, mas não conseguimos também por mérito do FC Porto, mas por muito por demérito da nossa parte", finalizou.