Mário Nunes: «Uma vitória inteiramente justa»

Mário Nunes, treinador adjunto do Gil Vicente, congratulou-se com a vitória desta noite diante do Desportivo das Aves (3-0), que considerou ser "inteiramente justa". O técnico destacou ainda a eficácia patenteada pela equipa.





"Foi uma vitória inteiramente justa e assinalada por uma primeira parte de muita qualidade do Gil Vicente. Criámos inúmeras situações de finalização e algumas oportunidades claras de golo. Os três pontos aproximam-nos do grande objetivo que o clube estabeleceu."

Eficácia

"Fomos bastante mais eficazes do que nos jogos anteriores, nomeadamente nas primeiras situações criadas. Em todos os jogos tivemos boas situações para fazer golo, mas infelizmente não o fizemos."

Competência

"Hoje tivemos a competência para marcar um golo muito cedo, o que tranquiliza a equipa depois destes três jogos anteriores. A partir daí a equipa libertou-se ainda mais e fez uma primeira parte de muito boa qualidade, principalmente nos primeiros 30 minutos."

Perda de automatismos

"É verdade que se perderam automatismos com aquela paragem muito longa. Daí há ocasiões em que os jogadores individualizam mais os lances ou não conseguem praticar aquele futebol mais ligado e coletivo que vinham fazendo antes."

Rúben Ribeiro em destaque

"É um processo semelhante ao de muitos jogadores. Chegou para acrescentar qualidade, mas esteve muito tempo sem competir e vinha sem ritmo de jogo. Quando estava pronto para recomeçar teve uma pequena mazela que o atrasou. Entretanto reiniciou a competição e apareceu esta pandemia."

Qualidade de Rúben Ribeiro

"É um jogador de muita qualidade e contamos com ele para ajudar, tal como tem vindo a fazer, sabendo que ainda não está na sua melhor forma. Havendo mais jogos e esta competitividade em treino e em jogo, ainda pode dar muito mais à equipa".