Mário Vale: «Quando regressarmos vamos ter todas as precauções»

O Gil Vicente promoveu, este sábado, mais uma edição da rubirca 'Gilistas Unidos em casa'. O programa contou com a presença de elelmentos do staff gilista, sendo um dos convidados o preparador físico Mário Vale.





Com Fernando Fonseca lesionado, Mário Vale explicou como está o processo de recuperação do lateral direito. "O Fernando Fonseca está bem. Ele teve uma lesão de sindemose, que é uma banda fibrosa que temos entre o perónio e tíbia, mas a cirurgia correu bem. Trabalho com ele diariamente, mas os cuidados são sempre muitos. Ele está a evoluir naturalmente, é um bom profissional e encarou isto bem", afirmou.Explicando que tem recorrido a teleconsultas para ajudar os seus pacientes, Mário Vale deu ainda a conhecer como vai ser feito o acompanhamento dos jogadores quando a competição regressar: "Vamos fazer um trabalho em termos de monitorização dos atletas. Já neste tempo de confinamento falamos sempre com os atletas e temos um inquérito diário para eles nos explicarem como estão. Quando regressarmos vamos ter todas as proteções e vamos trabalhar sempre com luvas e desinfetantes".