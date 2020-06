Marítimo é adversário de má memória para o Gil Vicente

Depois dos desaires nos dois jogos após a paragem do campeonato, o Gil Vicente vai procurar acabar com a atual crise de resultados e também melhorar aquele que é um registo francamente negativo no terreno do Marítimo. Olhando para os jogos do campeonato, insulares e minhotos já se defrontaram por 18 vezes na Madeira, sendo que o conjunto agora liderado por Vítor Oliveira apenas venceu por uma ocasião (13 triunfos do Marítimo e quatro empates). Esse triunfo aconteceu precisamente na última vez que as duas equipas se enfrentaram na Madeira em jogos a contar para a 1ª Liga, corria então a temporada 2014/15.

Noutro âmbito, Vítor Oliveira não pode contar com Ygor Nogueira, Rodrigão e Fernando Fonseca, todos lesionados. Ao invés, Rúben Ribeiro está novamente apto.