Matheus Bueno reforça meio-campo do Gil Vicente com contrato de três épocas

O médio Matheus Bueno reforçou o Gil Vicente com um contrato válido até ao final da época 2023/24, informou esta terça-feira o clube da I Liga, através de uma publicação na rede social Facebook.

"Matheus Bueno, médio, de 22 anos, ex-Coritiba, assina com o Gil Vicente por três épocas. Benvindo a Barcelos", lê-se na mensagem divulgada na página oficial gilista.

O jogador brasileiro, de 22 anos, vai ter a primeira experiência em Portugal, depois de ter cumprido quase toda a carreira no Coritiba, emblema da cidade natal, primeiro na formação e depois como sénior, entre 2016 e 2021.

Em 2020, o médio cumpriu 27 jogos oficiais pela formação do estado brasileiro do Paraná, que terminou a I Liga do país ('Brasileirão') no 19.º e penúltimo lugar, tendo descido ao segundo escalão (série B).

No vídeo publicado pelo Gil Vicente, o atleta disse ter gostado da "primeira impressão" que o emblema minhoto, 11.º classificado da I Liga na temporada passada, deu e também querer "aproveitar da melhor maneira as oportunidades para dar o salto", num campeonato que disse apreciar.

"Gosto bastante da I Liga portuguesa. Os brasileiros também gostam de assistir, porque é um tipo de jogo moderno. Vou deixar muita entrega e tentar ser o melhor possível dentro de campo, para ajudar o clube. Estou muito feliz por estar a 'vestir' esta camisola", frisou.