Médico António Araújo avisa: «Este vírus não pode ser a nossa única preocupação»

O Gil Vicente aproveitou o facto de se celebrar o Dia Mundial da Saúde nesta terça-feira para publicar um vídeo com António Araújo, médico clube.





"Nesta fase devemos manter-nos calmos e respeitar as indicações das entidades competentes. É importante estarmos vigilantes da nossa saúde: nos hospitais sentimos que as doenças normais do dia a dia tem tido pouca afluência. Parece que a nossa única preocupação é o coronavírus, mas as outras doenças não dão descanso, enfartes e outros problemas não deixaram de existir. Os hospitais adaptaram-me e criaram zonas onde podem ser tratadas outras doença", começou por alertar o médico.Assumindo que já se começam a ver pequenos resultados do esforço feito pelos portugueses no combate à pandemia, António Araújo alertou ainda para a importância de uma alimentação saudável durante o período de isolamento social: "Com o esforço de cada um de nós e mantendo o isolamento social, estamos a conseguir combater esta pandemia. É fundamental não deixarmos que o cansaço e a falsa sensação de segurança vençam.Devemos ter também atenção à alimentação. Numa fase em que o exercício físico é menor, devemos evitar os excessos. Este é um grande desafio para toda a sociedade, mas que será ultrapassado".