Médico do Gil Vicente e o fim do campeonato no Algarve: «Não corresponde à realidade»

O Gil Vicente emitiu hoje mais uma edição do "Gilistas Unidos em casa", rubrica que dá a conhecer o período de isolamento social de diversos elementos do clube. O médico António Araújo foi um dos convidados do programa dedicado a alguns elementos do staff.





Numa altura em que se procuram soluções para o fim da temporada, o médico dos barcelenses assegura que a hipótese do campeonato findar com uma série de jogos no Algarve não é viável. "Em Portugal falou-se de várias coisas que não correspondem à realidade, nomeadamente o facto de todas as equipas se deslocarem ao Algarve. Não, nós estamos a preparar um regresso em segurança, acima de tudo. Tendo em conta a evolução do vírus, acreditamos que possa ser viável jogar-se o que falta do campeonato entre junho e julho. Os jogadores a equipa técnica são a parte fundamental para regressarmos. Temos de lhe apresentar o nosso plano e as nossas condições e perceber se eles se sentem seguros", salientou.Elogiando a forma como todos os clubes suspenderam atividades numa primeira fase e e revelando que nenhum jogador do Gil Vicente teve sintomas até ao momento, António Araújo explicou ainda como se processará o regresso aos treinos: "Temos tido reuniões com a Liga, que tem consultores da DGS, ou seja, estamos dependentes das decisões do Governo. Quando for decretado o fim do estado de emergência, talvez possamos voltar aos treinos individuais, com o estádio higienizado e com os jogadores isolados. Para além disso, vamos fazer testes à covid-19 a todos os jogadores e a quem acompanhar os jogadores para depois começarmos a pensar nos treinos coletivos".António Araújo concluiu dando ênfase ao facto de o aparecimento de lesões poder vir a ser um problema no retorno das competições. "Vai ser um dor de cabeça em termos de lesões porque temos de fazer uma pre-época a meio da época. Avizinnha-se um calendário apertado, há sempre um maior risco de lesão associado", finalizou.