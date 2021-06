Giorgi Aburjania pode ser o próximo reforço do Gil Vicente. A informação é avançada por uma rádio de Múrcia, que adianta que o médio georgiano não vai renovar com o Cartagena, tornando-se assim jogador livre para assinar por outro clube.





Ora, o Gil Vicente é um dos clubes melhor colocados para garantir os serviços do médio, isto de acordo com a mesma fonte.Giorgi Aburjania tem 26 anos, mas soma já uma larga experiência no futebol. "Passou pelo Metalurgi Rustavi e pelo Dila do seu país, pelo Anorthosis, do Chipre, pelo Sevilla B e pelo Lugo, de Espanha, pelo Twente, da Holanda, e pelo Real Oviedo e pelo Cartagena, de Espanha.