Miullen ausente da competição até fevereiro por lesão

O avançado Miullen vai falhar os jogos do Gil Vicente até fevereiro, devido a uma lesão num dos joelhos, com duração de oito semanas, diss o treinador Ricardo Soares.

Na antevisão à visita ao Famalicão, que abre a 11.ª jornada do campeonato, no domingo, às 15:00, o técnico adiantou que o ponta de lança brasileiro, de 22 anos, se lesionou após embater com um dos joelhos contra um poste, no jogo particular com o Trofense, do Campeonato de Portugal, que os gilistas venceram por 2-1, em 11 de dezembro.

Contratado aos brasileiros do Londrina, no início da presente época, Miullen disputou até agora sete jogos oficiais pelo conjunto de Barcelos, tendo cumprido a estreia absoluta na I Liga portuguesa em 27 de setembro, na vitória sobre o Portimonense (1-0).