Miullen chega para o ataque do Gil Vicente

Depois de Hugo Vieira ter assinado em definitivo, o Gil Vicente continua a trabalhar no sentido de colmatar as saídas de Zakaria Naidji e Sandro Lima. Nesse sentido, o clube barcelense anunciou, este sábado, a contratação de Miullen, avançado de 22 anos que atuava no Londrina e que assinou até 2022.





Com a formação dividida entre o Corinthians e o Londrina, o jogador brasileiro representou ainda a Chapecoense. Nas primeiras declarações enquanto jogador dos galos, Miullen mostrou-se satisfeito por chegar à Europa. "Tinha outras ofertas mas o projeto desportivo que o Gil Vicente me apresentou levou-me a aceitar este enorme desafio na minha carreira. Espero adaptar-me ra´pido ao futebol português e corresponder à aposta que fizeram em mim. A confianc¸a e´ conquistada com muito trabalho, darei o meu melhor para ajudar o Gil Vicente a conquistar o grande objetivo", explicou aos meios oficiais do clube.No ano de 2020, Miullen apontou um golo em sete jogos pelo Londrina.