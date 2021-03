Miullen em contrarrelógio no Gil Vicente

Com a pausa do campeonato para os compromissos internacionais, os clubes aproveitam para tentar recuperar jogadores que têm estado a contas com problemas físicos. No Gil Vicente, é exatamente isto que acontece com Miullen.





Sem jogar desde 5 de dezembro, o avançado brasileiro procura agora recuperar a tempo do jogo com o Rio Ave. O jogador já foi dado como clinicamente apto, encontrando-se agora no processo de recuperar os índices físicos. De resto, Miullen é o único jogador dos galos que está no boletim clínico.Na presente temporada, o brasileiro, que lesionou ao embater com o joelho no poste num particular que o Gil Vicente fez com o Trofense em dezembro, soma sete jogos. O jovem ainda não apontou qualquer golo.