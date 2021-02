Mudança na defesa para o jogo com o Sporting

A despeito do triunfo frente ao Boavista, Ricardo Soares saiu do Bessa com uma má notícia, já que Ygor Nogueira viu o quinto amarelo na Liga NOS e é baixa para o jogo com o Sporting. O camisola 44 deve ser substituído por Rodrigão no eixo da defesa, naquele que, de resto, vem sendo um procedimento habitual nos galos. Analisando as últimas sete partidas, período no qual o Gil Vicente sofreu sempre golos, Ricardo Soares apenas por uma vez repetiu a dupla de defesas-centrais em jogos consecutivos, sendo essa uma ocasião ‘excecional’. Depois de Nogueira e Rúben Fernandes terem sido titulares com o Marítimo, o técnico promoveu Rodrigão e alinhou com três centrais em Braga.