Nogueira: «A minha adaptação foi rápida»

A época de estreia em Portugal está a corresponder às expectativas do central Ygor Nogueira. O brasileiro, de 24 anos, soma 21 jogos oficiais pelos gilistas, dos quais 16 foram para o campeonato, e reconhece que a adaptação célere ao estilo do nosso futebol foi determinante para a sua afirmação.





"A minha adaptação ao clube e à cidade foi rápida. Sinto-me muito bem em Barcelos, cidade que é acolhedora e com boa qualidade de vida", confidenciou o defesa à comunicação gilista, revelando ainda disponibilidade para ser utilizado em outras posições se o técnico Vítor Oliveira assim o entender: "O melhor momento da época foram todos os jogos, porque todos foram importantes mim. É um orgulho poder representar o Gil Vicente e não sei em que outro lugar jogaria se não fosse defesa, mas estou à disposição do treinador e acho que, com trabalho e dedicação, podia jogar em qualquer posição".