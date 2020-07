Apesar da derrota em Alvalade, diante do Sporting, Ygor Nogueira, defesa do Gil Vicente, ficou satisfeito com a resposta da equipa.





"Fizemos uma exibição muito boa, da forma como treinámos durante a semana. Faltou o detalhe, acabamos por sair derrotados mas saímos confiantes. Sabemos da qualidade do nosso grupo. Agora é trabalhar e pensar no Rio Ave", salientou, à Sport TV.Nogueira admite que o Gil Vicente cometeu erros, mas acredita que a equipa até foi superior ao Sporting."Foi o detalhe. Não querem dizer nada os erros. Aconteceu, passou. Apesar dos erros, acho que podíamos ter saído daqui com a vitória. Fomos melhores que o Sporting durante grande parte do jogo", concluiu.