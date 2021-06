Novas apostas com os Sub-23

O Gil Vicente terá como grande novidade na nova época a equipa de Sub-23 que vai disputar a Liga Revelação da FPF. Isso vai implicar um novo patamar competitivo para alguns jovens que estiveram cedidos, bem como outros que não conseguiram ter muitas oportunidades de jogar no plantel principal na última temporada. É o caso, por exemplo, do guarda-redes Brian Araújo, mas também do defesa senegalês Souleymane Aw. Além disso, os regressos dos emprestados Manuel Lopes e Juan Villa também se inserem nesta filosofia. Já o nigeriano Isaiah pode ser opção, mas como tem mais de 23 anos deve fazer a pré-época com a equipa principal.