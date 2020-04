O presidente Francisco Dias da Silva continua a alimentar a esperança no reatamento do campeonato e é em função desse princípio que os minhotos vão reunir, na certeza que amanhã, em função do momento e das recomendações das instâncias superiores, serão reveladas quais as medidas que os gilistas vão adotar para o futebol profissional.





Recorde-se que o responsável máximo da formação de Barcelos nunca equacionou a hipótese de congelar salários ou, a exemplo de outros clubes, adotar pelo sistema de lay-off.Os jogadores permanecem isolados nas suas residências a cumprir os esquemas de trabalho delineados pela equipa técnica e o intuito dos responsáveis passa por aquilatar quando será viável regressar aos trabalhos.