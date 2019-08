Novo tapete operacional para o FC Porto

O novo relvado do Estádio Cidade de Barcelos acabou de ser colocado ontem, pelo que, tal como o previsto pela direção, o Gil Vicente não terá de recorrer a casa emprestada para receber o FC Porto na jornada inaugural do campeonato, agendada para as 19 horas deste sábado.

Questão logística programada ainda durante a pré-temporada, mas que até obrigaram os gilistas a abdicarem do fator casa no primeiro encontro oficial da temporada, frente ao Aves. Recorde-se que o sorteio da Taça da Liga ditou a receção à formação de Augusto Inácio, mas, face às obras em curso no recinto, a eliminatória disputou-se na Vila das Aves.

Ainda no que diz respeito ao contexto do estádio, de referir que os responsáveis minhotos alimentam a esperança de conseguir esgotar os cerca de 12 mil lugares do recinto para a receção aos dragões, na certeza que, até ontem, metade da lotação tinha sido vendida.