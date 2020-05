Novos relvados na próxima época

A segunda fase do Estádio Cidade de Barcelos, cujo projeto foi aprovado recentemente pela câmara municipal, contempla, entre outras estruturas de apoio, dois campos relvados que o presidente Francisco Dias da Silva espera estarem concluídos até ao início de 2021.

O dirigente quer arrancar com as obras o mais rápido possível e está confiante na conclusão em tempo útil de um projeto que classifica de fundamental para a estabilidade do Gil Vicente, uma vez que o plantel ainda continua a recorrer aos relvados do Adelino Ribeiro Novo e de Carvalhal.

Por outro lado, o emblema gilista revelou, ontem, que as eleições para o triénio 2020/23 vão-se realizar no dia 18 de junho e todas as listas candidatas aos corpos sociais têm de ser entregues à Mesa da Assembleia Geral até ao próximo dia 9.