Nutricionista do Gil Vicente explica plano alimentar dos atletas durante a quarentena

O Gil Vicente publicou um vídeo, este domingo, no qual a nutricionista do clube, Ana Isabel Pereira, deu a conhecer o plano alimentar dos atletas durante o tempo de quarentena.





"O plano alimentar dos atletas foi reajustado para a carga de treino que estão a ter atualmente. Privilegia-se o consumo de fruta e produtos hortícolas, carne e pescado, ovos, leguminosas e laticínios, em detrimento de produtos açucarados e salgados", começou por explicar. A nutricionista aconselhou ainda a população a seguir as mesmas recomendações e assegurou que o reforço do sistema imunitário com a alimentação só acontece a longo prazo.Ana Isabel Pereira deixou ainda uma série de dicas mais gerais: "Lave as mãos, desinfete as bancadas e mesas de trabalho, evite a contaminação entre alimentos crus e cozinhados, descasque a fruta, desinfete tudo o que consumir cru e evite partilhar comida ou objetos".