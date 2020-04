Nutricionista do Gil Vicente revela maior preocupação nesta fase

Ana Isabel Pereira, nutricionista do Gil Vicente, foi uma das convidados da edição deste sábado do "Gilistas unidos em casa". Com esta rubrica, o conjunto barcelense tem dado a dado a conhecer a forma como vários intervenientes do clube têm vivido o período de isolamento social.





A nutricionista começou por explicar como variaram os planos alimentares dos jogadores ao longo deste período. "Numa primeira fase, os planos alimentares foram adaptados. Com os jogadores de férias é mais difícil controlar, mas, até aí, eles tinham cumprido porque são bons profissionais. Temos de fazer um trabalho de preparação para a retoma dos campeonatos. Temos de ter atenção ao peso dos jogadores, mas a maior preocupação é a perda de massa muscular e não tanto o aumento de massa gorda", salientou.Assumindo que teve de fazer várias adaptações no seu trabalho face à pandemia, Ana Isabel Pereira deixou ainda alguns conselhos para a população em geral: "Nesta fase, o importante é assegurar uma alimentação equilibrada, aspeto que ajuda a fortalecer o sistema imunitário. O que devemos privilegiar é fruta e produtos agrícolas. Proteína também é muito importante."