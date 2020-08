O Gil Vicente confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Talocha para as próximas duas temporadas. O lateral-esquerdo de 30 anos regressa ao futebol português depois de passagens pelo Atromitos (Grécia) e Riga FC (Letónia).





Em Portugal, Talocha representou Famalicão, Vizela e Boavista, tendo mesmo acumulado experiência no escalão maior com a camisola dos axadrezados."É um bom clube aqui da região. Fez uma boa época. Vou trabalhar com gente que já conhecia, foi um fator importante para ter aceite a proposta. Foi surpreendente, pois toda a gente verificou a dificuldade que o Gil Vicente teve em construir o plantel. Construiu um bom grupo e fez uma muito boa campanha na Liga", comentou Talocha, em declarações aos meios do clube.