Paulinho e Pedro Marques estiveram presentes, esta terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos a assistir ao jogo do Gil Vicente com o Paços de Ferreira. A partida acabou por não ser feliz para os galos, já que a equipa de Ricardo Soares perdeu por 2-1.





Os dois jogadores ainda não puderam ser opção para este jogo, mas já devem estar à disposição do técnico para o embate com o Boavista. Pedrinho, Alaa Abbas e Beunardeau, os outros reforços de inverno, já se estrearam.