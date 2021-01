Paulinho quer ajudar o Gil Vicente: «Tenho alguma experiência e posso ajudar os mais novos»

O Gil Vicente oficializou ontem a contratação de Paulinho. O lateral-direito, de 29 anos, terminou a sua ligação aos gregos do AEK há poucos dias e comprometeu-se com a formação de Barcelos até ao final desta temporada.

Uma aquisição com provas dadas no principal escalão do nosso futebol, como comprovam as passagens de Paulinho por Leixões, Moreirense, Chaves e Sp. Braga ainda antes de rumar à Grécia, país no qual permaneceu durante o último ano e meio até decidir relançar a carreira em Portugal.

"O Gil Vicente manifestou interesse na minha contratação depois de rescindir com o AEK e, como tinha o objetivo de não parar de competir, aceitei o convite e regressei para ajudar este clube a alcançar os seus objetivos", disse Paulinho à comunicação gilista, assumindo o peso que a maturidade acumulada na Liga NOS pode representar nesta aposta: "Tenho alguma experiência em função dos muitos jogos que realizei e isso pode ser um motivo para ajudar os jogadores mais novos, mas sou apenas mais um elemento a contribuir para o grupo."

Sobre os motivos que o levaram a optar por Barcelos, o defesa salientou "o ambiente familiar. Já defrontei o Gil Vicente várias vezes e aqui há uma proximidade entre o balneário e toda a estrutura que é diferente e contribui para a estabilidade desejada", referiu Paulinho.

A janela do mercado de inverno encerra amanhã e os gilistas continuam a desenvolver esforços no sentido de dotar o plantel de Ricardo Soares de mais um avançado. Recorde-se que a formação de Barcelos assegurou os serviços de Pedrinho e Paulinho durante este período regulamentar, mas em dezembro já tinha contratado o iraquiano Alaa Abbas e o guardião francês Beunardeau. *