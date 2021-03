Depois das importantes vitórias frente ao V. Guimarães e ao Nacional, Ricardo Soares sabe que está obrigado a mexer no onze com que iniciou as duas partidas. João Afonso foi expulso na última jornada e é baixa para a deslocação do Gil Vicente a Vila do Conde.





Perante este cenário, Pedrinho tem via aberta para figurar nas opções iniciais do técnico no encontro com o Rio Ave. Naquilo que é uma solução já utilizada na presente temporada, Claude Gonçalves deve recuar para médio-defensivo, juntando-se Pedrinho a Lucas Mineiro nas posições mais avançadas do miolo.Chegado a Barcelos no mercado de inverno, Pedrinho soma um golo em dez jogos até ao momento.