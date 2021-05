Pedro Marques ambicioso: «Há mais um jogo e ainda posso fazer mais»

Pedro Marques voltou a assinar uma exibição de grande nível ao serviço do Gil Vicente, desta feita frente ao P. Ferreira, exibição essa que lhe valeu a eleição de melhor em campo por parte dos adeptos gilistas.





O jovem avançado cedido pelo Sporting chegou aos 5 golos com a camisola do galo, mas a verdade é que não quer tirar já o pé do acelerador. Em declarações aos meios do clube, o dianteiro apontou baterias ao último encontro, frente ao Boavista, e prometeu tentar deixar marca mais vincada."Lembro-me que cheguei aqui a prometer boas prestações e golos e tenho cumprido. Há mais um jogo e posso fazer ainda mais. Foi a escolha certa ter vindo para aqui", disse Pedro Marques, dividindo a distinção com os companheiros de equipa."Sou eu que recebo o prémio, mas é coletivo. Todos os que participaram e os que não participaram nesta votação estiveram muito bem e isso só mostra o bom trabalho que temos feito", apontou.