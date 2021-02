Pedro Marques confirmado como reforço do Gil Vicente

Pedro Marques foi confirmado, esta segunda-feira, como reforço do Gil Vicente. O avançado, de 22 anos, chega ao conjunto barcelense por empréstimo do Sporting até ao final da temporada 2020/21.





O negócio foi confirmado pelo treinador Ricardo Soares na antevisão do jogo com o P. Ferreira. "O Pedro Marques é nosso jogador, já está cá. Era o jogador que precisávamos, é um jovem com ambição e vamos recebê-lo de braços abertos", referiu o técnico.Na primeira metade da época, o jovem alinhou maioritariamente pela equipa B dos leões, onde apontou nove golos em 11 partidas. Na única vez que foi chamado à equipa principal, frente ao Sacavenense, Pedro Marques apontou dois golos. Com passagens por clubes como Belenenses e Estoril na formação, o jogador representou ainda o Dordrecht e o Den Bosch enquanto sénior.Na formação orientada por Ricardo Soares, Pedro Marques vai enfrentar a concorrência de Alaa Abbas e Miullen por um lugar na frente de ataque. Para além do ex-Sporting, os galos, que ocupam o 17º lugar da tabela classificativa, já asseguraram a contratação de Beunardeau, Paulinho e Pedrinho.