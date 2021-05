Depois de cinco golos em 15 jogos, Pedro Marques está de saída do Gil Vicente. O avançado, de 23 anos, esteve emprestado pelo Sporting aos galos na segunda metade da temporada e mostrou-se muito agradecido ao emblema barcelense.





"Mais uma época que chega ao fim! Resta-me agradecer ao Gil Vicente pela forma como me recebeu e pelas oportunidade que me deu de estrear na primeira liga. Quero dar também os parabéns ao Sporting pela conquista do merecido campeonato", referiu o jovem nas redes sociais.No plano coletivo, o Gil Vicente terminou a Liga NOS no 11º lugar, tendo somado 39 pontos.