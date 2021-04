Pedro Marques foi eleito o melhor jovem do mês de março pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do Gil Vicente conseguiu 15,32 por cento dos votos e sucede assim a Ricardo Mangas na conquista do prémio.





Atrás de Pedro Marques ficaram Beto, do Portimonense (12,22 por cento dos votos), e Diogo Gonçalves, do Benfica (10,7 por cento dos votos). No referido período, o jovem, de 22 anos, apontou dois golos em três jogos.Emprestado pelo Sporting ao galos, Pedro Marques está a viver a sua primeira experiência numa clube da 1ª Liga. Até ao momento, o camisola 43 dos barcelenses apontou três golos em nove partidas.