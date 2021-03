Pedro Marques: «Os dérbis são para se ganhar»

Pedro Marques viveu "com muita emoção" a sua estreia como titular na 1ª Liga, no último jogo do Gil Vicente, frente ao FC Porto.





"Foi um momento importante e já ansiava pela estreia a titular na 1ª Liga há algum tempo. Tive de trabalhar a batalhar muito e fiquei muito feliz por ter conseguido atingir esse objetivo. Já sabíamos que o FC Porto é uma grande equipa e ainda agora conseguiu eliminar a Juventus na Champions. Quanto à minha exibição, sei que ainda há muito para melhorar e para trabalhar. Ainda falta o último terço da época, terei muitas oportunidades para demonstrar o meu valor e é isso que espero fazer", disse o avançado de 22 anos aos meios dos gilistas, ele que está em Barcelos emprestado pelo Sporting."O grupo é impecável, com muito boa gente. Desde o início percebi logo isso, nota-se que é um clube muito familiar. Tanto os jogadores como a equipa técnica trataram-me sempre muito bem e ajudam em tudo o que é preciso. Tratam-me como se fosse da família e esse espírito acaba por sentir-se dentro do relvado. Somos família fora e somos família dentro e isso só traz coisas positivas para mim", registou Pedro Marques sobre esta nova experiência na carreira."Apesar da derrota com o FC Porto, demonstramos que temos qualidade no nosso jogo. Aliás, eles fizeram o segundo golo numa fase do jogo em que nós até estávamos por cima, mas acho que para esta fase final da época vamos ter claramente unhas para tocar a guitarra e vamos conseguir a permanência", adiantou ainda o avançado, juntando a sua confiança para o jogo do próximo domingo, em Guimarães: "Como se costuma dizer os dérbis são para se ganhar. É um jogo muito importante para nós, mas também para a nossa massa associativa ganhar este dérbi. Para nós, seria um grande estímulo para o que resta da época e é isso que vamos pensar, em trabalhar bem durante esta semana, ir a Guimarães com a intenção de ganhar e trazer de lá os três pontos".Pedro Marques aludiu também à grande pela permanência, focando o equilíbrio existente no fundo da tabela: "Uma equipa que consiga três ou quatro vitórias seguidas de repente já está em sétimo lugar, ou se perde dois ou três jogos seguidos vai para último. O importante é conseguirmos mais golos que os adversários e não sofrer para chegarmos aos bons resultados e pontos, o que é o mais importante."