Pedro Marques: «Prometo boas exibições e golos»

Pedro Marques recebeu, esta quarta-feira, o prémio de melhor jovem do mês de março do Sindicato dos Jogadores e não escondeu a sua satisfação pela distinção.





"É o reconhecimento do meu trabalho e do meu talento, que se traduziu na titularidade. Com as boas exibições que fiz, conseguiu ganhar este troféu", começou por dizer o avançado, que apontou ainda as diferenças que encontrou nesta experiência na 1ª Liga: "Ao início achava que não ia sentir, mas depois notei que a intensidade, a velocidade de decisão e execução são muito diferentes. Ainda assim, penso que me tenho conseguido adaptar bem e o prémio é resultado disso".Assumindo que a passagem pela Holanda foi importante para o seu crescimento desportivo e pessoal, Pedro Marques apontou ainda baterias ao que falta jogar. "Prometo boas exibições. Cheguei aqui a prometer isso e vou com essa mentalidade até ao fim", rematou.Emprestado pelo Sporting ao Gil Vicente, Pedro Marques soma três golos em nove jogos pelos barcelenses até ao momento.