Pedro Marques: «Venho para o Gil Vicente para ser feliz a fazer golos»

Depois de Beunardeau, Paulinho e Pedrinho, o Gil Vicente apresentou, esta segunda-feira, o avançado Pedro Marques. O jovem, de 22 anos, chega a Barcelos por empréstimo do Sporting até ao final da temporada e mostrou-se satisfeito por abraçar este desafio.





"Queria ter maiores desafios na minha carreira desportiva, queria ter mais minutos na primeira liga e vim também para ajudar o Gil na segunda metade da temporada. Vou acrescentar muito trabalho, muita vontade e espero que também qualidade e golos", começou por dizer o jovem.Realçando a forma como foi bem recebido por toda a gente do clube, Pedro Marques sublinhou ainda a vontade que tem em ajudar o Gil Vicente: "Venho para aqui para ser feliz, para ser feliz a fazer golos. Do 7º para baixo está um verdadeiro mata-mata. Temos noção disso e só temos que fazer o nosso trabalho e tentar "matar" todos os que nos aparecerem à frente para conseguir alcançar os nossos objetivos".Na presente temporada, Pedro Marques soma nove golos em 11 jogos pela equipa B do Sporting e dois golos em um jogo pela equipa principal.