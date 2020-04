Plantel do Gil Vicente entra de férias

O plantel do Gil Vicente entrou em período de férias até ao fim do mês de abril. Apesar disso, os jogadores do conjunto barcelense continuarão a ter um plano de treinos para não perderem a forma física.





Apesar da medida tomada, o pagamento dos salários está salvaguardado, não havendo nesta fase qualquer tipo de redução ou entrada em lay-off. De acordo com informação recolhida por, a direção do Gil Vicente não tem intenção de avançar para os referidos cortes salariais. Caso haja alguma alteração nesse aspeto, será numa perspetiva de retenção salarial, sendo a situação regularizada quando a competição regressar.No plano desportivo, o Gil Vicente encontra-se neste momento na 10º posição da Liga NOS. Os galos somam 30 pontos.