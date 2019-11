Plantel do Gil Vicente premiado após nova vitória

Depois dos triunfos nas últimas duas jornadas da Liga, frente a Marítimo e Aves, Vítor Oliveira premiou o grupo com três dias de folga. Assim, e já depois de descansar ontem, o plantel dos minhotos só volta a treinar na terça-feira. A sessão de trabalho já não contará com o Kraev, que foi chamado à seleção da Bulgária. Os duelos com o Paraguai e com a República Checa estão agendados para 14 e 17 de novembro, respetivamente, pelo que o médio só vai voltará perto do embate com o Sp. Braga, para a Taça de Portugal.